Jim Bulteel benoemd tot kinderburgemeester van Den Bosch

Jim Bulteel, tien jaar oud en leerling van Kindcentrum De Hobbit in Rosmalen, is dinsdag benoemd tot kinderburgemeester van Den Bosch voor het schooljaar 2026-2027.

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De benoeming vond plaats voorafgaand aan de raadsvergadering. De vorige kinderburgemeester, Sofie van den Oord, legde haar ambt neer waarna burgemeester Jack Mikkers Jim officieel benoemde. Jim liet in zijn eerste toespraak weten enthousiast te zijn over zijn nieuwe rol.

De selectie van de kinderburgemeester gebeurt jaarlijks via basisscholen in de gemeente. Dit jaar werd Kindcentrum De Hobbit gekozen door middel van een loting. Jim zal het komende schooljaar verschillende ceremoniële en representatieve taken uitvoeren.

Taken van de kinderburgemeester

De kinderburgemeester speelt een zichtbare rol bij diverse evenementen in de gemeente. Zo is hij aanwezig bij de intocht van Sint-Nicolaas, carnaval, de Dodenherdenking en prijsuitreikingen. Daarnaast is hij voorzitter tijdens bijeenkomsten van het Bossche Kinderparlement.

Met deze functie wil de gemeente kinderen in Den Bosch de kans geven om hun stem te laten horen en actief betrokken te zijn bij belangrijke momenten in de stad.