BOA's in Bladel zetten zich in voor veiligheid

BOA's Anne en Yenthe hebben afgelopen maand in Bladel gewerkt aan een veilige en leefbare omgeving. Ze blikken terug op de Boerenmert in Hapert en delen nieuws over HALT-verwijzingen en inbraakpreventie.

Gevonden voor jou

De Boerenmert in Hapert, gehouden op de derde zondag van september, stond in het teken van het verleden. Anne en Yenthe, BOA's van de gemeente Bladel, waren aanwezig om een controlerondje te doen. Ze controleerden vergunningen, kraampjes en brandveiligheid. Ook spraken ze met de organisatie en de EHBO. Volgens hen verliep de dag gemoedelijk en gezellig.

Sinds deze zomer hebben de BOA’s meer mogelijkheden om jongeren door te sturen naar HALT. HALT, een organisatie voor alternatieve straffen, is bedoeld om jongeren te laten nadenken over hun gedrag. Bij overtredingen zoals baldadigheid, graffiti of alcoholbezit in de openbare ruimte kan een HALT-straf worden opgelegd. In plaats van een boete krijgen jongeren een taakstraf, zoals het herstellen van schade. Per situatie bekijken de BOA’s wat het meest passend is.

Inbraakpreventie

In de komende donkere maanden gaan de BOA's, samen met buurtpreventievrijwilligers en de politie, op pad in de wijken. Ze controleren woningen op beveiliging en geven praktische tips aan bewoners. Goede buitenverlichting, een videodeurbel en het zorgvuldig afsluiten van deuren en ramen zijn enkele voorbeelden.