Gilze en Rijen investeert in woningbouw en leefomgeving

De gemeente Gilze en Rijen heeft de programmabegroting voor 2027 gepresenteerd. Hierin staan investeringen in woningbouw, een klimaatbestendige leefomgeving en ondersteuning voor inwoners centraal. De gemeenteraad bespreekt de plannen in november en stelt de begroting daarna definitief vast. Ook wordt het raadsakkoord ‘Eén koers voor 4 dorpen’ verder uitgewerkt.

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De programmabegroting 2027 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Het document bevat concrete plannen voor het komende jaar, gebaseerd op bestaande ambities en actuele ontwikkelingen. De gemeenteraad neemt in november een besluit over de vaststelling, waarna in december de uitwerking van het raadsakkoord volgt.

Een belangrijk speerpunt is woningbouw. De vraag naar woningen blijft groot, en op diverse locaties wordt gebouwd. In Gilze zijn 218 woningen in voorbereiding of aanbouw, in Molenschot 81, in Hulten 3 en in Rijen 612. In 2027 onderzoekt de gemeente hoe de woningbouw verder kan worden versneld.

Leefomgeving

Ook de leefomgeving krijgt aandacht. Door groot onderhoud en aanpassingen door klimaatverandering worden straten en rioleringen vernieuwd. In Rijen worden delen van het Burgemeester Sweensplein en het Willem Alexanderhof opnieuw ingericht, terwijl in Gilze onder meer de Windvang en de Wethouder van den Wildenbergstraat aangepakt worden. Daarnaast blijft de gemeente investeren in sportaccommodaties.

Bij vv Rijen wordt een natuurgrasveld vervangen, en bij vv Gilze worden zowel het grasveld als de bijbehorende voorzieningen vernieuwd. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan betere sportfaciliteiten voor inwoners.

Ondersteuning dichtbij

Passende hulp voor kinderen, gezinnen en ouderen staat ook centraal. De gemeente werkt samen met maatschappelijke partners om problemen vroegtijdig te herkennen en ondersteuning te bieden. Voor ouderen komen er meer ontmoetingsmogelijkheden, en mantelzorgers krijgen extra hulp. Daarnaast wordt de wijkgerichte aanpak van de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) versterkt, om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Financieel gezien is de gemeente gezond, met voldoende reserves voor risico’s. Toch blijven er uitdagingen, zoals de onduidelijkheid over de herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2029. De komende jaren vraagt dit om zorgvuldige keuzes en een balans tussen inkomsten en uitgaven.

De plannen uit de begroting worden later dit jaar verder besproken. De gemeenteraad stelt de definitieve begroting in november vast, waarna in december de uitwerking van het raadsakkoord op de agenda staat.