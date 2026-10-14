Denk Vooruit-bus staat zaterdag in Helmond

Zaterdag 17 oktober komt de Denk Vooruit-bus naar Helmond. Van tien uur tot half één kun je op de Markt terecht voor tips over noodsituaties, zoals stroomuitval of een pinstoring. De bus staat aan de zijde van de Lambertuskerk en een bezoek is gratis.

Gevonden voor jou

De Denk Vooruit-bus reist deze week door Nederland als onderdeel van een landelijke campagne om mensen bewust te maken van noodsituaties. In Helmond kun je zaterdag tijdens de weekmarkt in gesprek met een promotieteam. Het team deelt kaarten uit met vragen die je helpen om na te denken over wat je nodig hebt als het misgaat. Bijvoorbeeld: heb je genoeg contant geld bij een pinstoring? Of wie haalt de kinderen op als je niet thuis kunt komen?

In noodsituaties kunnen overheid en hulpdiensten niet overal tegelijk zijn. Daarom is het belangrijk om zelf goed voorbereid te zijn. De campagne wijst op de kwetsbaarheid van alledaagse voorzieningen zoals stroom en bereik op mobiele telefoons. Het promotieteam moedigt bezoekers aan om de vragenkaarten mee te nemen en er thuis met familie of buren verder over na te denken.

Helmond zet stappen

Ook de gemeente Helmond werkt aan betere voorbereiding op crisissituaties. Zo wordt er geëxperimenteerd met lokale noodsteunpunten waar mensen terechtkunnen voor informatie en om meldingen door te geven. In november wordt in Mierlo-Hout een oefening georganiseerd in buurtcentrum de Geseldonk. Samen met vrijwilligers en buurtorganisaties test de gemeente hoe zo’n steunpunt het beste kan functioneren.

Praktische details

De Denk Vooruit-bus staat op zaterdag 17 oktober van tien uur tot half één op de Markt in Helmond, aan de zijde van de Lambertuskerk. Een bezoek is gratis en aanmelden is niet nodig.