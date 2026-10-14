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Kabelschade veroorzaakt stroomstoring in Dongen
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De stroomstoring in Dongen is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom door graafschade aan een kabel. De storing begon om twaalf minuten over negen en was om tien over elf verholpen.
De stroomstoring ontstond door graafwerkzaamheden waarbij een kabel werd beschadigd. Dit wordt graafschade genoemd. Het probleem trof postcodegebied 5104 in Dongen.
De netbeheerder had verwacht dat de storing rond één uur 's middags opgelost zou zijn, maar het lukte om dit eerder te doen. Alle getroffen adressen hebben inmiddels weer stroom.
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