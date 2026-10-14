Vrouw (90) slachtoffer oplichters: duizenden euro's van rekening gehaald

Oplichters hebben in juni duizenden euro’s gestolen van een 90-jarige vrouw in Berkel-Enschot. De verdachten deden zich voor als bankmedewerker en nepagent. Zo verkregen ze haar bankpas, waarmee ze later geld pinden.

Op 17 juni kreeg de vrouw ’s ochtends een telefoontje. De beller deed zich voor als medewerker van een bank en vroeg de vrouw om haar rekening te blokkeren. Later kreeg de vrouw ook nog een telefoontje van een nepagent.

De oplichters vroegen de vrouw om haar telefoon en haar bankpas klaar te leggen. Rond twaalf uur stond er een nepagent aan haar deur. De vrouw gaf de spullen aan hem mee. De oplichters haalden vervolgens duizenden euro’s van haar rekening.

Signalement

De politie deelde woensdagochtend beelden van een man die drie keer met de pas van de vrouw heeft gepind. Hij pinde het bedrag bij een geldautomaat aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout.

De man heeft een slank postuur en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij heeft zwart haar met krullen. Op het moment van de diefstal droeg hij een zwart trainingspak met zwarte schoenen. Wie meer weet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.