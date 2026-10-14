Ondanks staking vertrekken toch veel bussen vanaf Eindhoven Centraal

Op het busstation van Eindhoven Centraal wachten woensdagochtend, ondanks de staking in het streekvervoer, tientallen mensen op de bus. Sommigen waren niet op de hoogte van de staking. Anderen waren het simpelweg vergeten. Maar het valt op hoeveel bussen er tóch vertrekken.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op het busstation staat een rood tentje van vakbond FNV. Daar staan de stakende buschauffeurs. Ook hangt er een spandoek met de tekst: ‘Het wordt tijd dat ze ophouden met het steeds knabbelen aan onze cao!’. Terwijl een groep chauffeurs daar actievoert, rijden er ook bussen voorbij. Want niet alle chauffeurs staken: zo vertrokken er onder andere bussen naar Eindhoven Airport, Helmond, Uden en Luyksgestel. Ook Diona Kolen van de FNV en zelf 25 jaar buschauffeur, ziet dat niet iedere chauffeur meedoet aan de staking. “Dat vind ik jammer. Maar ik snap dat sommigen blijven rijden, want niet iedereen kan het betalen (red. alleen wanneer je lid bent van een vakbond krijg je een vergoeding wanneer je staakt)”, zegt ze. Bovendien zegt ze dat vervoerders ook gepensioneerden en studenten inzetten om de bussen zo veel mogelijk te laten rijden. Het is daarom lastig te zeggen hoe groot de impact van de staking precies is. Een reiziger die naar zijn werk in Eindhoven-Noord moet, is blij dat er toch bussen rijden: “Anders moet ik fietsen en ik ben toch een beetje lui.” Hoe hij vanmiddag weer naar huis komt? “Dat is een probleem voor vanmiddag. Dat zie ik dan wel weer. Eerst even lekker werken. Het is dezelfde bus, dus ik hoop dat die straks weer gaat.”

Verschillende ritten vallen door de staking uit (foto: Wilco Zonneveld).

Pechvogels

Toch betekent de staking voor veel reizigers dat ze niet zorgeloos kunnen vertrekken. Volgens Arriva rijdt in Brabant slechts tien procent van de reguliere dienstregeling. Een man uit het Verenigd Koninkrijk (VK) moet naar ASML, waar hij werkt. Hij komt elke maand een paar dagen naar Nederland. “Niemand heeft mij over een staking verteld. Ik heb het nieuws niet gevolgd. Als de bus er over tien minuten nog niet is, pak ik een taxi .” Liever doet hij dat niet, omdat hij vindt dat de taxi's in Nederland fors duurder zijn dan in het VK. Een andere man die komt aanlopen, is onderweg naar zijn werk in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Ik zag het spandoek hangen en toen wist ik het al: dat gaat hem niet worden. Ik was vergeten dat er gestaakt werd.” Hij zegt nog eventjes af te wachten. Anders gaat hij lopend richting het ziekenhuis. “Het is ongeveer twintig minuten, dus dat is goed te doen. Stel je voor dat het regende. Dan was het een ander verhaal.” Goede voorbereiding

Ondertussen komt een stel met koffers aanwandelen. “Op het informatiebord staat dat de bus naar Reusel over vier minuten vertrekt. Die moeten wij hebben”, zegt ze. De man en vrouw komen net terug van een vakantie in Toronto (Canada) en zijn onderweg naar huis. Ze hebben zich goed voorbereid: “Ik heb gedacht: hoe gaan wij dan naar huis? Dus hebben wij iemand geregeld die ons om negen uur komt ophalen. Maar als de bus wel gaat, laten wij weten dat we niet opgehaald hoeven te worden.”

Rustig in Tilburg In Tilburg rijden er nauwelijks bussen. Op het centrale busstation stonden enkele mensen te wachten die niet wisten dat er gestaakt werd. Sommige bussen, zoals die naar Turnhout, reden wel gewoon.

Stukgelopen onderhandelingen

De cao openbaar vervoer, de reden voor de chauffeurs om te staken, geldt voor ongeveer 13.000 mensen in het stads- en streekvervoer. Het zijn voornamelijk buschauffeurs die werken voor onder meer Arriva, Hermes, EBS en Qbuzz. Alleen het stadvervoer in Den Haag en Amsterdam valt er niet onder. De oude cao liep eind juni af. Het lukte werkgevers en vakbonden na verschillende onderhandelingsronden niet om tot een akkoord te komen. De vakbonden zien de huidige voorstellen als een verslechtering. “We hebben goede afspraken over de dienstregeling en rouleren. Maar de werkgevers willen bijvoorbeeld de diensten langer maken en extra onbetaalde pauzes geven”, zegt Kolen. Ook willen de vakbonden afspraken over een ouderenregeling en een loonsverhoging. De werkgevers geven aan verder te willen praten, maar de vakbonden hebben er volgens hen voor gekozen een stakingsactie te houden. Mocht de staking geen resultaat hebben, dan volgen er meer acties, zo hebben de bonden al aangekondigd. De vakbonden willen dan iedere week staken tot en met kerst. “Maar het zou ook kunnen dat we over vijf of zes weken een tweede dag in de week doen. Als de werkgevers niet willen, blijven wij doorgaan en zullen er misschien meer stakingen volgen”, zegt Kolen.