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Woning Nieuwkuijk krijgt vergunning voor (her)bouw

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het (her)bouwen van een woning aan de Nieuwkuijksestraat in Nieuwkuijk. Het besluit is op 2 oktober verstuurd.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om het adres Nieuwkuijksestraat 150 in Nieuwkuijk. De aanvraag is eerder beoordeeld en goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

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