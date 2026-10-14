Gemeente Geldrop-Mierlo strijdt tegen ratten met hulp van inwoners

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een campagne gestart om rattenoverlast tegen te gaan. Met behulp van slimme vallen en meldingen van inwoners wil zij de populatie in kaart brengen en bestrijden. Inwoners worden opgeroepen voedselbronnen te verwijderen en overlast te melden. Alleen samen kan de overlast effectief worden aangepakt.

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Ratten zijn op zoek naar plekken waar ze makkelijk voedsel kunnen vinden. Een afvalzak naast de container, etensresten op straat of vogelvoer op de grond is voor hen voldoende reden om te blijven. Om die overlast te verminderen, heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de campagne 'Geef de rat geen reden om te blijven' gelanceerd.

Met deze campagne vraagt de gemeente inwoners om voedselbronnen weg te nemen en rattenoverlast te melden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de SmarTrap, een slimme rattenval die vangsten registreert en informatie geeft over de omvang en locatie van het probleem. De gemeente kan zo gerichter te werk gaan en de overlast aanpakken.

Humor in de campagne

In de campagne krijgt de rat zelf een stem. Op posters bedankt hij bijvoorbeeld voor het eten of vraagt zich af waarom hij zou verhuizen. De humor is bedoeld om inwoners bewust te maken van kleine veranderingen die het verschil kunnen maken. Een open afvalbak of dierlijk voedsel in de tuin kan al een uitnodiging zijn voor ratten, aldus de gemeente.

Om rattenoverlast te melden, kunnen inwoners gebruikmaken van de BuitenBeter-app. Deze meldingen helpen niet alleen om de aanwezigheid van ratten door te geven, maar geven de gemeente ook inzicht in waar nesten of voedselbronnen zich bevinden.

Gezamenlijke aanpak

De gemeente benadrukt dat het probleem alleen samen opgelost kan worden. Naast het plaatsen van slimme vallen vraagt zij inwoners om mee te werken door voedselbronnen te verwijderen en meldingen te maken. “Rattenbestrijding is een gezamenlijke opgave”, stelt wethouder Hanneke Meulendijk. “Wij doen ons deel, maar inwoners spelen ook een belangrijke rol.”

Volgens de gemeente is het essentieel om te zorgen dat voedselbronnen verdwijnen. Zonder eten blijft een rat niet lang op dezelfde plek. Door samen te werken, moet Geldrop-Mierlo minder aantrekkelijk worden voor de rattenpopulatie.