Mantelzorgers in Heusden krijgen waardering

De gemeente Heusden biedt mantelzorgers een attentie als waardering voor hun inzet. De attentie kan tijdens speciale inloopmomenten in Drunen of Vlijmen worden opgehaald.

Gevonden voor jou

Mantelzorgers in Heusden dragen vaak een grote verantwoordelijkheid. Ze zorgen minstens acht uur per week en minimaal drie maanden lang voor iemand anders. De gemeente wil hen een steuntje in de rug geven met een mantelzorgwaardering, een attentie om hun inspanning te erkennen.

De attentie is op te halen tijdens inloopmomenten. Mantelzorgers kunnen daar ook andere mantelzorgers ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Aanmelden als mantelzorger is nodig als je dit nog niet hebt gedaan. Wie zich eerder dit jaar al heeft aangemeld, hoeft dit niet opnieuw te doen.

Ophaalmomenten in Drunen

In Drunen kunnen mantelzorgers terecht in Buurthuis De Stulp. De ophaalmomenten daar zijn op dinsdag 27 oktober van zeven tot negen uur ’s avonds en dinsdag 3 november van twee tot vier uur ’s middags.

Ophaalmomenten in Vlijmen

In Vlijmen vindt de uitgifte plaats in de wijkwinkel, gevestigd in de Caleidoscoop. Mantelzorgers kunnen hier terecht op donderdag 15 oktober van twee tot vier uur ’s middags en donderdag 10 december van half drie tot half vijf ’s middags.

Meer informatie over de mantelzorgwaardering en aanmelden als mantelzorger is te vinden op de website van Bijeen Heusden.