Stroomstoring in Roosendaal: herstel verwacht rond kwart over drie

In Roosendaal zitten sinds twaalf uur vanmiddag minder dan 100 adressen zonder stroom door een onverwachte storing. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Roosendaal begon iets na twaalf uur en treft minder dan 100 adressen in postcodegebied 4702. De oorzaak van de storing is nog niet bekend; de netbeheerder onderzoekt wat er aan de hand is.

De verwachting is dat de storing rond drie uur vanmiddag verholpen zal zijn. Tot die tijd blijven de getroffen adressen zonder stroom.