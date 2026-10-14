Militaire oefening in Maashorst en omgeving

Van 19 tot en met 23 oktober houdt Defensie een militaire oefening in Maashorst en andere gemeenten.

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Defensie organiseert de oefening als onderdeel van de opleiding en training van militairen. Tijdens deze dagen voeren zij opdrachten uit, zowel te voet als met voertuigen. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt bij bewakings- en beveiligingstaken rondom Vliegbasis Volkel.

In Maashorst en omliggende gebieden kunnen inwoners militairen tegenkomen die deze opdrachten uitvoeren. De oefeningen zijn nodig om de militairen goed voor te bereiden op hun werk. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving om hinder te beperken.

De trainingsperiode duurt vijf dagen, van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober. In die tijd zullen de militairen op verschillende locaties in actie komen. Vliegbasis Volkel speelt een belangrijke rol tijdens de oefening.

Defensie benadrukt dat er geen echte dreiging is en dat de oefeningen puur bedoeld zijn als voorbereiding. Voor wie vragen of klachten heeft over de militaire activiteiten, is er meer informatie te vinden via de website van Defensie.