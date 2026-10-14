Herdenkingen Bergen op Zoom: Canadese en Britse begraafplaatsen

Op zondag 25 oktober vindt op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom een herdenkingsceremonie plaats. Dinsdag 27 oktober is er ook een plechtigheid op het Britse Ereveld. Beide ceremonies staan in het teken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Gevonden voor jou

De Canadese herdenking begint zondag om elf uur op de Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg. Voorafgaand is er een oecumenische viering in de Sint-Gertrudiskerk aan de Grote Markt. Pastoor Paul Verbeek en dominee Ellen van Sluijs leiden deze dienst, die om negen uur start.

Bij de ceremonie op zondag worden kransen gelegd door onder anderen de burgemeester van Bergen op Zoom en de Canadese ambassadeur. Ook inwoners en organisaties kunnen bloemen of een krans leggen. Muzikale begeleiding is er van het Bergen op Zooms Blazers Ensemble en veteranen uit de regio.

Beperkte parkeerplaatsen

Bezoekers worden gevraagd uiterlijk om kwart voor elf aanwezig te zijn. Er zijn weinig parkeerplekken bij de begraafplaats, dus wordt aangeraden met de fiets te komen. Zuidwest TV verzorgt een live-uitzending voor wie niet aanwezig kan zijn.

Op dinsdag 27 oktober is er een herdenking op het Britse Ereveld. De eerste ceremonie begint om tien uur bij de monumenten op het Thaliaplein. Rond elf uur volgt de plechtigheid op de Britse begraafplaats aan de Ruytershoveweg. Ook hier leggen de burgemeester en aanwezigen kransen en bloemen, met muzikale ondersteuning van het blazersensemble.

Slag om de Schelde

De slachtoffers op de Canadese begraafplaats kwamen grotendeels om tijdens de Slag om de Schelde in 1944. Deze strijd draaide om toegang tot de Antwerpse havens, cruciaal voor de geallieerde bevoorrading. Het gevecht duurde bijna drie maanden en eiste duizenden levens, waaronder die van meer dan 2.000 burgers.

De Britse herdenking op 27 oktober markeert ook de bevrijding van Bergen op Zoom. Beide ceremonies zijn een eerbetoon aan de soldaten en burgers die tijdens de oorlog omkwamen.