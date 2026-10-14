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Fietser gewond na botsing met auto op kruising in Overloon

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Auto en fietser botsen in Overloon (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
Auto en fietser botsen in Overloon (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

Een vrouw is woendagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op een kruispunt in Overloon. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Theobaldusweg met de Stevensbeekseweg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrouw was aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze raakte gewond aan haar been. De bestuurster kwam met de schrik vrij. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.

Auto en fietser botsen in Overloon (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
Auto en fietser botsen in Overloon (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

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