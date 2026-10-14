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Fietser gewond na botsing met auto op kruising in Overloon
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Een vrouw is woendagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op een kruispunt in Overloon. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Theobaldusweg met de Stevensbeekseweg.
De vrouw was aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze raakte gewond aan haar been. De bestuurster kwam met de schrik vrij. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.
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