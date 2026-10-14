Lola van Wijk nieuwe kinderburgemeester Valkenswaard

De 11-jarige Lola van Wijk is woensdag geïnstalleerd als kinderburgemeester van Valkenswaard. Tijdens een bijeenkomst op basisschool ’t Smelleken droeg Stephanie Aarts de ambtsketen aan haar over. Lola werd eerder deze maand gekozen uit meerdere kandidaten. Ze is de achtste kinderburgemeester van de gemeente.

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Na een oproep aan leerlingen van groep 7 en 8 om te solliciteren naar de functie van kinderburgemeester, werden meerdere kandidaten uitgenodigd voor gesprekken. Burgemeester Corine van Overdijk, wethouder Jordy Drieman en kinderburgemeester Stephanie Aarts maakten tijdens deze gesprekken kennis met de ideeën van de leerlingen.

Lola, leerling van groep 8 van basisschool ’t Smelleken, viel op door haar enthousiasme, goede communicatievaardigheden en creatieve plannen voor Valkenswaard. Op 5 oktober bracht burgemeester Van Overdijk haar al op de hoogte van haar benoeming tijdens een verrassingsmoment op haar school.

Een jaar in dienst

Als kinderburgemeester vertegenwoordigt Lola het komende jaar de kinderen van Valkenswaard. Ze is aanwezig bij officiële evenementen zoals herdenkingen, uitreikingen van Koninklijke onderscheidingen en openingen. Daarnaast mag ze zelf activiteiten organiseren en ideeën aandragen.

Een voorbeeld van zo'n initiatief is de Cultuurdag, die eerder door haar voorgangster Stephanie Aarts werd opgezet. Lola neemt nu het stokje van haar over en zet zich het komende jaar in voor de jeugd in haar gemeente.

De ambtstermijn van een kinderburgemeester in Valkenswaard duurt één jaar.