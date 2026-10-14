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Militaire oefening Defensie op 19 oktober in Dongen

Aangepast

Defensie houdt op 19 oktober een militaire oefening in Dongen. Militairen voeren tussen zes uur ’s ochtends en één uur ’s middags te voet opdrachten uit buiten de bebouwde kom.

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Op donderdag 19 oktober vindt een training plaats voor militairen van Defensie in de gemeente Dongen. De oefening duurt van zes uur ’s ochtends tot één uur ’s middags en maakt deel uit van de opleiding van de militairen.

Tijdens de oefening bewegen de militairen zich te voet en voeren zij verschillende opdrachten uit. Zij blijven daarbij weg van de bebouwde kom en drukke gebieden. Zo wil Defensie ervoor zorgen dat inwoners zo min mogelijk hinder ondervinden.

Hoewel overlast niet wordt verwacht, is het mogelijk dat inwoners militairen zien tijdens hun training. De gemeente Dongen heeft geen verdere details over de exacte locaties waar de oefening plaatsvindt.

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Gemeente Dongen

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