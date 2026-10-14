IDO-punten in Moerdijk helpen inwoners met digitale zaken

In de gemeente Moerdijk biedt het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) hulp aan inwoners die moeite hebben met digitale overheidszaken. Bij drie locaties kunnen zij gratis terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een DigiD, toeslagen of het verlengen van een rijbewijs.

Gevonden voor jou

Het Informatiepunt Digitale Overheid, kortweg IDO, is er voor mensen die vastlopen in de digitale wereld. In de gemeente Moerdijk zijn er drie IDO-punten: in Zevenbergen, Helwijk/Willemstad en Fijnaart. Hier kunnen inwoners terecht voor hulp bij allerlei digitale vragen, zoals het gebruik van apps, het maken van afspraken bij de gemeente en het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen.

De meest voorkomende vragen gaan over DigiD, het digitale identificatiemiddel waarmee je kunt inloggen op websites van de overheid. Ook praktische zaken, zoals het printen van documenten of het zoeken op gemeentelijke websites, worden vaak behandeld. Daarnaast bieden de IDO-punten begeleiding naar cursussen waarmee inwoners hun digitale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, zoals Digisterker en Klik&Tik.

Locaties in Moerdijk

De IDO-punten zijn gevestigd op toegankelijke plekken in de gemeente. Zo is het punt in Helwijk/Willemstad te vinden in het gemeenschapshuis, en in Fijnaart zelfs in een basisschool. Dit maakt de drempel lager voor inwoners om hulp te zoeken. Het IDO in Zevenbergen is gehuisvest in de bibliotheek.

Hoewel alle inwoners welkom zijn, blijkt uit de praktijk dat vooral mensen tussen de 40 en 65 jaar gebruikmaken van het IDO. Deze groep heeft vaak te maken met digitale overheidszaken, zoals het aanvragen van toeslagen of pensioenen. Door het sociale aspect van de cursussen ontstaat bovendien een omgeving waarin mensen elkaar kunnen helpen.

Belang van digitale inclusie

Volgens Mariëlle van den Diepstraten, coördinator van het Digi-Taalhuis, is digitale inclusie essentieel in een steeds verder digitaliserende samenleving. Ze benadrukt dat er naast digitale oplossingen altijd een alternatief moet blijven bestaan voor mensen die hier moeite mee hebben. Het IDO-punt speelt een belangrijke rol in het overbruggen van deze kloof.

De toekomst van de IDO-punten ziet er positief uit. Naarmate de overheid verder digitaliseert, worden deze punten een steeds belangrijker onderdeel van de dienstverlening. Naast praktische hulp bieden ze een ontmoetingsplek en een springplank naar digitale zelfredzaamheid.