Verkeerslichten Burg. Letschertweg tijdelijk buiten gebruik

De verkeerslichten op het kruispunt Burgemeester Letschertweg/Nerhoven in Tilburg gaan tijdelijk buiten gebruik vanwege werkzaamheden. Tussen 19 en 29 oktober wordt hier overdag gewerkt en zijn er nachtelijke afsluitingen.

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De gemeente Tilburg heeft aangekondigd dat er van donderdag 19 oktober tot en met zondag 29 oktober werkzaamheden plaatsvinden aan de verkeerslichten op het kruispunt Burgemeester Letschertweg/Nerhoven. Het werk gebeurt tussen zeven uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags. Auto’s kunnen dan met aangepaste snelheid langs het kruispunt rijden. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Naast de werkzaamheden overdag zijn er twee nachten waarop het kruispunt volledig wordt afgesloten. Dit gebeurt van woensdag 18 oktober op donderdag 19 oktober en van zondag 29 oktober op maandag 30 oktober. Beide nachtafsluitingen duren van negen uur ’s avonds tot zeven uur ’s ochtends. Tijdens deze periodes worden omleidingen aangegeven met gele borden.

De gemeente Tilburg geeft aan dat de ingrepen nodig zijn om de verkeersregelinstallaties te vernieuwen en te verbeteren. Door deze maatregelen moet de doorstroming van het verkeer op het kruispunt worden verbeterd. Voor de bewoners en automobilisten in de omgeving is het belangrijk om rekening te houden met mogelijke vertragingen.

Het kruispunt ligt in de buurt van Nerhoven en speelt een belangrijke rol in de verkeersafhandeling in het gebied. De werkzaamheden zijn zo gepland dat het verkeer overdag zoveel mogelijk kan blijven rijden, met minimale hinder.