Bladels echtpaar viert diamanten huwelijk

Meneer en mevrouw Peeters-Van Hoek uit Bladel hebben op 7 oktober hun zestigjarig huwelijk gevierd. Burgemeester Maurits van den Bosch bracht hen een persoonlijk felicitatiebezoek.

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Het echtpaar Peeters-Van Hoek heeft afgelopen week een bijzondere mijlpaal bereikt. Ze zijn zestig jaar getrouwd, wat ook wel een diamanten huwelijk wordt genoemd. Op 7 oktober vierden zij hun jubileum.

Burgemeester Maurits van den Bosch kwam langs om het paar te feliciteren. Hij overhandigde hen een blijk van waardering namens de gemeente Bladel. Dit soort bezoekjes is een traditie bij huwelijksjubilea van zestig jaar of meer.

Een diamanten huwelijk wordt niet vaak gevierd. Het vraagt om een lange en sterke relatie, en dat is voor meneer en mevrouw Peeters-Van Hoek zeker het geval. Ze hebben samen een leven opgebouwd in Bladel en genieten nu van deze bijzondere mijlpaal.

Het jubileum van het echtpaar is een voorbeeld van liefde en doorzettingsvermogen. De gemeente Bladel staat stil bij zulke momenten, omdat ze van groot belang zijn voor de gemeenschap.