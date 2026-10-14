Vught bereidt besluit voor over asielopvang

Op dinsdag 27 oktober houdt de gemeenteraad van Vught een extra commissievergadering. De commissie bespreekt hoe de gemeente aan haar wettelijke taak voor asielopvang kan voldoen en welke voorwaarden daarbij gelden. Inwoners kunnen tijdens de vergadering hun mening geven. Er worden verschillende opties en aanpakken besproken.

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De gemeente Vught moet volgens de Spreidingswet asielzoekers opvangen, maar voldoet nog niet aan deze verplichting. Tijdens de commissievergadering wordt besproken welke stappen nodig zijn om aan deze taak te voldoen. Hierbij kijkt de raad naar voorwaarden en mogelijke locaties.

Er zijn twee routes die onderzocht worden. Bij de eerste optie kijkt Vught eerst naar samenwerking met andere gemeenten in de regio. Als dat onvoldoende resultaat oplevert, volgt een onderzoek naar opvanglocaties binnen de gemeente. De tweede route combineert beide onderzoeken. De gemeenteraad kan ook een eigen aanpak voorstellen.

Locaties en mogelijkheden

Bij het locatieonderzoek worden mogelijke opvangplekken in Vught, Helvoirt en Cromvoirt bekeken. De gemeenteraad kan daarbij aangeven welke locaties wel of niet onderzocht moeten worden. Een van de mogelijke locaties is De Guldenberg, een pand dat al deels wordt gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Of deze plek daadwerkelijk wordt onderzocht, hangt af van de besluiten van de raad.

Naast locaties kan de raad ook voorwaarden meegeven over de duur van de opvang, spreiding binnen de gemeente en kosten. Ook wordt besproken hoe inwoners bij het proces betrokken kunnen worden en waarover zij kunnen meepraten.

Vergadering toegankelijk voor inwoners

De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein in Vught. Inwoners kunnen inspreken door zich vooraf aan te melden bij de griffie. Insprekers krijgen maximaal vier minuten de tijd om hun visie te delen, waarna commissieleden vragen kunnen stellen.

Na de vergadering worden inwoners geïnformeerd over de gekozen aanpak en de voortgang van het proces. Het college van burgemeester en wethouders zal de besluiten verder uitwerken en onderzoeken wat mogelijk is, met inachtneming van de door de raad gestelde voorwaarden.