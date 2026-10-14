Nieuwe multifunctionele accommodatie geopend in Casteren

Op sportpark De Smeel in Casteren is afgelopen zaterdag een nieuw gebouw geopend. Het moderne complex vervangt het oude onderkomen en biedt een kantine, kleedlokalen en een vernieuwde buitenruimte. De bouw is mede mogelijk gemaakt door de inzet van inwoners en de voetbalvereniging. Het gebouw is ontworpen voor sport en andere dorpsactiviteiten.

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Het nieuwe multifunctionele gebouw op sportpark De Smeel in Casteren is zaterdag officieel geopend door wethouder Hetty van der Hamsvoort. Zij sprak haar waardering uit voor de inzet van de lokale gemeenschap, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de bouw. Veel inwoners staken zelf de handen uit de mouwen, wat heeft geholpen om de kosten laag te houden.

Het complex is niet alleen bedoeld voor sport, maar ook voor andere activiteiten in het dorp. Verschillende ruimtes zijn ingericht voor multifunctioneel gebruik. Zo maakt het kindervakantiewerk al gebruik van een van de zalen. De gemeente en de dorpsraad bekijken samen hoe de accommodatie verder ingezet kan worden.

Inzet uit het dorp

De bouw van het nieuwe gebouw is mede mogelijk gemaakt door hulp uit de omgeving. Leden van de voetbalvereniging en andere betrokkenen voerden zelf sloop-, grond- en afwerkingswerkzaamheden uit. Door deze gezamenlijke inspanning is de accommodatie toekomstbestendig en klaar voor gebruik.

Het resultaat is een modern complex dat de komende jaren niet alleen als sportlocatie dient, maar ook als plek voor andere evenementen en activiteiten in Casteren.