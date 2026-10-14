Tilburg University-onderzoek bekroond met Taalboekenprijs

Kristel Doreleijers van Tilburg University heeft de Taalboekenprijs 2026 gewonnen. Haar publieksboek ‘Superbrabants’, gebaseerd op haar onderzoek naar jongerentaal en het Brabants dialect, werd bekroond door het Genootschap Onze Taal. De prijsuitreiking vond afgelopen zaterdag plaats in het radioprogramma De Taalstaat.

Gevonden voor jou

Het boek ‘Superbrabants: Over jongerentaal, New Kids en je thuis voelen in je dialect’ is een publieksversie van het promotieonderzoek dat Kristel Doreleijers in 2024 afrondde aan Tilburg University. In haar onderzoek analyseerde zij hoe Brabantse jongeren, ook zonder dialectachtergrond, Brabants gebruiken om een informele sfeer te creëren en gezelligheid uit te drukken.

De jongeren passen het dialect soms overdreven toe en overtreden daarbij traditionele taalregels. Dit fenomeen, door Doreleijers ‘hyperdialect’ genoemd, laat volgens haar zien dat dialect springlevend is. Het boek brengt deze inzichten op een toegankelijke manier onder de aandacht van een breed publiek.

Prijsuitreiking op NPO Radio 1

De Taalboekenprijs is een jaarlijkse onderscheiding van het Genootschap Onze Taal en beloont het beste publieksboek over taal. De uitreiking vond plaats in het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1. De jury prees het boek als ‘gedegen en fris’ en benadrukte dat het onderzoek naar jongerentaal op een boeiende manier wordt gepresenteerd.

Doreleijers werkt inmiddels als postdoctoraal onderzoeker bij het Meertens Instituut, waar zij zich richt op taalvariatie en jongerentaal op sociale media. Ze ziet de Taalboekenprijs als een erkenning voor haar inspanningen om taalwetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Met haar werk benadrukt Doreleijers hoe belangrijk het is dat taal blijft evolueren en jongeren ook nieuwe vormen van dialect omarmen om zich te uiten.