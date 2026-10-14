Vijverranden in Laarbeek krijgen een maaibeurt

De vijverranden in Laarbeek worden de komende weken gemaaid. Eerder dit jaar is al een deel van de randen aangepakt, nu volgt de rest. Dit gebeurt in delen om planten en dieren te beschermen.

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In Laarbeek worden de randen van vijvers de komende weken gemaaid. Dit is het tweede deel van de werkzaamheden, waarbij eerder dit jaar al een deel van de begroeiing is verwijderd.

De aanpak is bewust verdeeld in twee fasen, zodat er altijd voldoende planten en schuilplekken voor dieren blijven. Dit voorkomt dat de vijvers volledig dichtgroeien en zorgt voor meer variatie in begroeiing langs het water. De verschillende soorten planten dragen bij aan een gezondere omgeving voor flora en fauna.

Werkzaamheden volgens richtlijnen

Bij het maaien wordt rekening gehouden met de aanwezige natuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025. Ook de aannemer werkt volgens deze richtlijnen, zodat de natuur zo min mogelijk wordt verstoord.

De gemeente wil met deze aanpak zorgen voor goed onderhouden vijverranden en bermen, terwijl er voldoende ruimte blijft voor planten en dieren om te groeien en te leven.