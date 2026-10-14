Drugsafval gedumpt in buitengebied van Valkenswaard

Op de Victoriedijk in het buitengebied van Valkenswaard is woensdagochtend drugsafval gevonden. Het gebied is afgezet.

Het afval zit niet in vaten, maar is direct op het gras gedumpt. Op de plek van de dumping komen is damp te zien. De grond moet worden schoongemaakt. In de omgeving hangt een ammoniakgeur.

De politie zegt aan het begin van de middag nog niets te kunnen zeggen over de grootte van de dumping. De politie en brandweer zijn op de plek van de dumping en doen onderzoek.