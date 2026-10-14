Controles in Budel en Budel-Schoot door gemeente en DIT

De gemeente Cranendonck en het Dommelstroom Interventie Team hebben op dinsdag controles uitgevoerd op vier locaties in Budel en Budel-Schoot. Daarbij zijn geen grote problemen gevonden, maar wel aandachtspunten die nader onderzoek vereisen.

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De controles werden uitgevoerd in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De politie was op afstand betrokken bij deze gezamenlijke actie. Tijdens de inspecties zijn geen gevaarlijke situaties ontdekt.

Er kwamen wel enkele aandachtspunten naar voren. Zo wordt nader onderzoek gedaan naar mogelijke aanwezigheid van asbest, de vergunningen van gebouwen en bouwwerken, en de bewoning en inschrijvingen in de Basisregistratie Personen. Daarnaast wordt gekeken naar het gebruik van bedrijfs- en opslagruimtes als woon- of verblijfsruimtes.

Vervolgonderzoek door gemeente

De gemeente Cranendonck gaat de komende periode de bevindingen verder onderzoeken. Op basis van die resultaten wordt besloten of aanvullende controles of andere maatregelen nodig zijn.

Met deze gezamenlijke acties willen de betrokken partijen zorgen voor betere naleving van regels en een veilige leef- en werkomgeving binnen de gemeente.

Wat doet het DIT?

Het Dommelstroom Interventie Team voert regelmatig inspecties uit bij locaties waar vermoedens zijn van overtredingen. Hierbij wordt gekeken naar zaken zoals brandveiligheid, vergunningen, milieuregels en illegale activiteiten. Het team werkt samen met verschillende partners, waaronder de gemeente Cranendonck.

De controles maken deel uit van een bredere aanpak om misstanden op te sporen en aan te pakken. Het uiteindelijke doel is een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners.