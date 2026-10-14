Mgr. Nolensplein in Breda wordt groener en levendiger

Het definitieve ontwerp voor het Mgr. Nolensplein in Breda is vastgesteld. Het plein krijgt meer groen, zitplekken en speelruimte, waardoor het een fijne ontmoetingsplek wordt voor de buurt.

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Het vernieuwde plein zal verschillende zitplekken, een jeu-de-boulesbaan en een bijzonder waterelement krijgen. De bestaande bomen blijven staan en worden aangevuld met nieuwe beplanting, wat zorgt voor extra schaduw en verkoeling. Ook wordt de verbinding met De Vlieren verbeterd. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

Buurtbewoners en betrokkenen hebben uitgebreid meegedacht over het ontwerp. Dit gebeurde via een werkgroep, inloopbijeenkomsten en het platform PlanBreda. De sociale veiligheid, een belangrijk aandachtspunt voor de buurt, kreeg daarbij veel aandacht. Hun ideeën over groen, spelen, ontmoeten en verlichting zijn verwerkt in het definitieve plan.

Kunstwerk voor de wijk

Bewoners kunnen ook meedenken over een kunstwerk dat speciaal voor het plein wordt gemaakt. Beeldend kunstenaar Jan Janssens is geselecteerd met zijn concept ‘gelaagde ontmoeting’, waarin het samenkomen van generaties en wijkbewoners centraal staat.

Het waterelement op het plein wordt mede gefinancierd door Verbeter Breda, een initiatief van de gemeente en partners om gelijke kansen voor alle inwoners te bevorderen. Een veilige en aantrekkelijke plek waar kinderen kunnen spelen en buren elkaar ontmoeten, draagt hieraan bij.

Start werkzaamheden

Nu het ontwerp is vastgesteld, wordt het plan technisch uitgewerkt en zoekt de gemeente een aannemer. De werkzaamheden starten naar verwachting in de eerste helft van 2027. Direct omwonenden worden hierover geïnformeerd via een BredaBericht.