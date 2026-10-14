Lezing over geschiedenis van tango in Heeze

In Heeze vindt vrijdag een lezing plaats over de geschiedenis van de tango. De muziekvorm ontstond eind negentiende eeuw in Argentinië en Uruguay en groeide uit tot een wereldwijd fenomeen.

Gevonden voor jou

De tango begon in de steden Buenos Aires en Montevideo, waar tradities uit Europa, Afrika en de lokale bevolking samenkwamen. Hieruit ontstond een unieke muziek- en dansstijl die wereldwijd bekend werd.

Tijdens de lezing wordt ook aandacht besteed aan de muziek van de Argentijnse componist Astor Piazzolla. Een van zijn bekendste werken, ‘Adiós Nonino’, kreeg in Nederland bekendheid door de uitvoering van bandoneonist Carel Kraayenhof tijdens het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima in 2002.

Dans en muziek

De lezing wordt afgewisseld met dansfragmenten die de ontwikkeling van de tango laten zien. Hiermee krijgen bezoekers een levendige indruk van hoe de dans zich heeft ontwikkeld door de jaren heen.

De bijeenkomst vindt plaats in het zaaltje van het Protestants Centrum aan de Julianalaan 1 in Heeze. Het programma duurt van twee uur tot kwart voor vier vrijdagmiddag.