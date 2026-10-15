Carlijn uit Heeze fietst 300 kilometer voor vervolgbehandeling

Carlijn Steenbakkers uit Heeze wil 300 kilometer fietsen op haar aangepaste ligfiets. Ze zamelt geld in voor een vervolgbehandeling in Amerika, die haar verdere vooruitgang kan brengen.

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Carlijn Steenbakkers, 27 jaar oud, heeft de diagnose neuralgische amyotrofie (NA), een zenuwaandoening die hevige pijn en spierzwakte veroorzaakt. Haar dagen stonden lange tijd in het teken van pijn en vermoeidheid, maar na een behandeling in Amerika ziet ze weer meer mogelijkheden. Om haar vervolgbehandeling te bekostigen, heeft ze een doel gesteld: 300 kilometer fietsen op haar ligfiets zonder elektrische ondersteuning.

De tocht is verdeeld in twintig etappes van vijftien kilometer, waarbij ze gebruik maakt van haar eigen kracht. Het fietsen is niet alleen een fysieke uitdaging, maar ook een manier om aandacht te vragen voor haar crowdfundingactie. Carlijn hoopt hiermee het benodigde bedrag van 15.000 euro bijeen te brengen.

Behandeling in Amerika

In april 2026 reisde Carlijn naar Austin, Texas, waar ze drie weken verbleef voor een intensieve behandeling. Het traject bestond onder meer uit lasertherapie en een stamcelbehandeling. Na de eerste week merkte ze al verbetering. Thuis werkt ze dagelijks twee uur aan oefeningen en lasertherapie, wat volgens haar heeft geleid tot meer energie en mogelijkheden.

De kliniek heeft haar geadviseerd om nog een week terug te keren voor een vervolgbehandeling. Carlijn is vastberaden om dit mogelijk te maken, ondanks de hoge kosten.

‘Zeg nooit nooit’

Haar actie draagt de naam ‘Zeg nooit nooit’, geïnspireerd door het motto van de Amerikaanse kliniek. Het weerspiegelt haar doorzettingsvermogen en haar zoektocht naar nieuwe kansen, ondanks de beperkingen die haar aandoening met zich meebrengt.

Op haar crowdfundingpagina is het streefbedrag van 15.000 euro vermeld. Hier deelt Carlijn ook haar persoonlijke verhaal en de reden achter haar fietstocht.