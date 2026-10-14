Sjors Sportief laat kinderen sporten in Cranendonck

Sjors Sportief en Sjors Creatief maken basisschoolkinderen in Cranendonck enthousiast voor sport en cultuur. Het project biedt gratis en laagdrempelige proeflessen aan. Dit schooljaar schreven al 125 kinderen zich in, en dat aantal groeit nog steeds.

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Kinderen in de gemeente Cranendonck kunnen via het stimuleringsproject Sjors Sportief & Creatief ontdekken welke sport of creatieve activiteit bij hen past. Het initiatief, dat al sinds 2013 loopt, is een samenwerking tussen de gemeente, lokale sportverenigingen en culturele organisaties.

Dit schooljaar zijn er meer dan zestig activiteiten waar basisschoolleerlingen zich voor kunnen inschrijven. Denk aan sporten zoals dansen, hockey en boksen, of creatieve lessen zoals schilderen en mozaïek. De meeste proeflessen zijn gratis, en kinderen hoeven geen lid te worden van een vereniging.

Ruim 125 aanmeldingen

Volgens jongerenwerker Schirley Uijterlinde van Cordaad Welzijn groeit het aantal inschrijvingen nog steeds. "Sjors is ook dit jaar weer razend populair," zegt ze. Sommige activiteiten hebben zelfs een wachtlijst, terwijl het aanbod blijft groeien doordat steeds meer verenigingen zich aansluiten.

Het project is bedoeld voor kinderen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Cranendonck. Aan het begin van het schooljaar ontvangen zij het zogenaamde Sjorsboekje, waarin alle activiteiten staan vermeld. Inschrijven kan gedurende het hele schooljaar.

Sjors Sportief & Creatief zorgt ervoor dat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met sport en cultuur. Het project heeft bewezen succesvol te zijn en blijft jaar na jaar geliefd onder basisschoolleerlingen in Cranendonck.