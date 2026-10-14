Politie lost waarschuwingsschot, maar man heeft niets met beroving te maken

De politie heeft dinsdagnacht een waarschuwingsschot gelost op de Mgr. Diepenstraat in Den Bosch. Agenten wilden op dat moment een man staande houden na een mislukte beroving. Uiteindelijk bleek dat de man niets met de zaak te maken had.

De meldkamer ontving rond half vier dinsdagnacht een melding dat meerdere daders hadden geprobeerd een 27-jarige Bosschenaar te beroven. Daarbij was ook een vuurwapen gezien. De beroving mislukte en de belagers sloegen op de vlucht.

“Tijdens de zoektocht naar de verdachten is de omgeving door politieagenten uitgekamd", legt de politie uit. Op een bepaald moment kwamen agenten een man tegen die voldeed aan een opgegeven signalement. Toen agenten de man staande wilde houden, volgde hij de instructies van de agenten niet op: "Daarop besloten de agenten een waarschuwingsschot te lossen."

De man gaf vervolgens wel gehoor aan de instructies van de agenten. En na controle bleek dat hij niets met de zaak te maken had. Hij kon zijn weg dan ook weer vervolgen, geeft de politie aan.

Het onderzoek naar de poging tot beroving loopt nog.