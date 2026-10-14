Tijdelijk cameratoezicht ingesteld in Dongen na explosies

Na twee explosies bij woningen in de Stuyvesantstraat in Dongen heeft de burgemeester besloten tijdelijk cameratoezicht in te stellen. Dit moet herhaling van incidenten voorkomen en de openbare orde beschermen.

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De explosies op 25 september en 11 oktober hebben schade veroorzaakt aan woningen en zorgden voor gevaar in de woonwijk. Om de veiligheid te verhogen en nieuwe incidenten te voorkomen, worden vanaf 15 oktober camera’s geplaatst in de Stuyvesantstraat en een deel van de omgeving. Het cameratoezicht blijft tot 15 januari 2027. Het doel is zowel preventie als ondersteuning bij opsporing van daders.