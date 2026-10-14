Goirle stimuleert vergroening buitengebied

De gemeente Goirle biedt subsidies voor vergroening van het buitengebied. Met de Stimuleringsregeling Landschap kunnen grondeigenaren landschapselementen aanleggen die bijdragen aan natuur en biodiversiteit.

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In het buitengebied van Goirle kunnen eigenaren van grond subsidie krijgen voor projecten die de natuur versterken. Denk aan het inzaaien van kruidenrijke akkerranden, het aanplanten van knotbomen of het graven van poelen. Deze initiatieven dragen bij aan een groen en leefbaar landschap.

De regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met Groenloket Brabant. Samen met een veldcoördinator uit de regio wordt tijdens een gratis keukentafelgesprek een plan gemaakt. Hierbij krijgen eigenaren hulp bij het aanvragen van de subsidie.

Advies en hulp beschikbaar

Voor wie vooral het erf rond een woning of boerderij wil vergroenen, is er het project ErvenPlus 5.0. Dit initiatief richt zich op het aantrekkelijker maken van erven voor dieren zoals vogels en egels. ErvenPlus biedt gratis advies, planten en materialen.

Met deze twee regelingen wil de gemeente Goirle bijdragen aan een aantrekkelijker en biodivers buitengebied.