Ondernemerscafé in Reusel biedt inspiratie en contacten

Op woensdag 18 november vindt het Ondernemerscafé plaats in De Oude Brandtoren in Reusel. Van zeven tot tien uur ’s avonds zijn ondernemers uit de gemeente Reusel-De Mierden welkom om ervaringen te delen en nieuwe contacten te leggen.

Gevonden voor jou

Het Ondernemerscafé wordt georganiseerd in het kader van de Dag van de Ondernemer. De avond biedt een interactieve en verrassende setting waarin ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en zakelijke ideeën kunnen uitwisselen. Ook ondernemers die een bedrijf hebben in Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde of Hulsel, maar buiten de gemeente wonen, zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats in De Oude Brandtoren, aan de Burgemeester Willekenslaan 2 in Reusel. Tijdens de avond is er ruimte voor inspiratie en gezelligheid. Daarnaast staat een bijzondere activiteit op het programma, waarbij deelnemers op een verrassende manier naar de eigen regio kijken.

Hapjes en drankjes

Om de sfeer te verhogen wordt gezorgd voor hapjes en drankjes. Dit biedt volop gelegenheid om bij te praten en nieuwe zakelijke relaties op te bouwen. Het evenement duurt tot tien uur ’s avonds en belooft een inspirerende avond te worden.

Ondernemers die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via de organisatie. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die actief is in de gemeente Reusel-De Mierden.