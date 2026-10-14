Jongeren leren weerbaarheid bij SDMW-dag in Heusden

Jongeren uit Heusden hebben op 14 oktober deelgenomen aan de SDMW-dag bij SC Elshout. Tijdens deze dag stonden sport, samenwerking en weerbaarheid centraal.

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Bij SC Elshout hebben jongeren uit de gemeente Heusden op 14 oktober deelgenomen aan de SDMW-dag, wat staat voor 'Sport en Defensie Maken Weerbaar'. Het programma was gericht op het versterken van mentale en fysieke weerbaarheid door middel van sport en samenwerking.

Wethouder Martijn van Esch benadrukte het belang van dit soort initiatieven. Volgens hem leren jongeren tijdens de SDMW-dag niet alleen sportieve vaardigheden, maar ook belangrijke sociale vaardigheden zoals doorzetten, samenwerken en vertrouwen op elkaar. Deze aspecten helpen hen bij het omgaan met stress, prestatiedruk en onzekerheid.

Gezonde en weerbare jeugd

De gemeente Heusden vindt het essentieel dat jongeren gezond en weerbaar opgroeien. Preventie, mentale gezondheid en gelijke kansen staan daarbij centraal. Sport speelt hierin een grote rol, omdat het niet alleen bijdraagt aan een gezonde levensstijl maar ook mensen verbindt en sterker maakt.

De accommodatie van SC Elshout werd speciaal voor deze dag beschikbaar gesteld. Wethouder Van Esch sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers, begeleiders en andere betrokkenen. Ook atletiekvereniging DAK gaf een clinic als onderdeel van het programma.