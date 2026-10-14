Gratis hulp bij sociaal-juridische problemen in Laarbeek

Het Sociaal Raadslieden Werk biedt gratis advies en hulp aan mensen met sociaal-juridische vragen in Laarbeek. Het richt zich vooral op inwoners met een laag inkomen en beperkte zelfredzaamheid.

Gevonden voor jou

Het Sociaal Raadslieden Werk (SRW) geeft onafhankelijk advies en praktische hulp bij problemen zoals sociale zekerheid, belastingen, consumentenzaken en studiefinanciering. Inwoners van Laarbeek kunnen hier terecht met vragen over bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen of rechten in specifieke situaties.

Een concreet voorbeeld is een inwoner die hulp zocht bij een terugvordering van huurtoeslag. Hij begreep de situatie niet, waarna de SRW samen met hem de gegevens doornam. Uiteindelijk bleek er een fout te zijn gemaakt en werd de terugvordering gecorrigeerd.

Gericht op kwetsbare groepen

De focus van het SRW ligt op mensen die het financieel moeilijk hebben en niet zelfstandig hun weg vinden in complexe regelingen. Door laagdrempelige ondersteuning te bieden, helpt het inwoners hun zaken weer op orde te krijgen.

In Laarbeek is Els Weenink de sociaal raadsvrouw van LEV Laarbeek. Zij staat klaar om vragen te beantwoorden en praktische hulp te bieden bij sociaal-juridische problemen.