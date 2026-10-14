A2 tot negen uur dicht na zware crash, truck stond stil op invoegstrook

De A2 richting Eindhoven blijft naar verwachting tot vanavond negen uur dicht tussen Boxtel en Best-West nadat er een ongeluk met twee vrachtwagens is gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur en de bijrijder van een andere vrachtwagen raakten zwaargewond.

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Een van de vrachtwagens stond stil op de invoegstrook net voorbij tankstation Velder ter hoogte van Liempde. Een andere vrachtwagen klapte daar met volle vaart op. Een bijrijder van de vrachtwagen die stilstond, stond op de invoegstrook en raakte zwaargewond. Ook de chauffeur van de andere vrachtwagen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De cabine van een van de vrachtwagens is compleet verwoest. Veel hulpdiensten zijn op het ongeluk afgekomen. Een traumahelikopter is geland op de snelweg.

Vertraging

Rond kwart over vijf loopt de vertraging richting Eindhoven op tot driekwartier. Rijkswaterstaat verwacht de A2 rond negen uur woensdagavond vrij te kunnen geven.

Vanaf knooppunt Vught is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden door Tilburg te volgen via de A65 en A58.