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A2 tussen Den Bosch en Eindhoven dicht na ongeluk met vrachtwagens

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De vrachtwagens zijn zwaar beschadigd door het ongeluk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
De vrachtwagens zijn zwaar beschadigd door het ongeluk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

De A2 richting Eindhoven is dicht tussen Boxtel en Best-West nadat er woensdagmiddag een ongeluk is gebeurd. Bij het ongeluk zijn meerdere vrachtwagens betrokken. De vertraging richting Eindhoven loopt rond half vier op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er zouden meerdere gewonden zijn bij het ongeluk. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn onderweg naar het ongeluk.

Vanaf knooppunt Vught is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden door Tilburg te volgen via de A65 en A58.

De A2 is richting Eindhoven dicht (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De A2 is richting Eindhoven dicht (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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