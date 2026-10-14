A2 tussen Den Bosch en Eindhoven dicht na ongeluk met vrachtwagens

De A2 richting Eindhoven is dicht tussen Boxtel en Best-West nadat er woensdagmiddag een ongeluk is gebeurd. Bij het ongeluk zijn meerdere vrachtwagens betrokken. De vertraging richting Eindhoven loopt rond half vier op.

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Er zouden meerdere gewonden zijn bij het ongeluk. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn onderweg naar het ongeluk. Vanaf knooppunt Vught is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden door Tilburg te volgen via de A65 en A58.