Navigatie overslaan
Ontdek

Traumaheli landt op A2 na zware crash, truck stond stil op invoegstrook

Aangepast
De vrachtwagens zijn zwaar beschadigd door het ongeluk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
De vrachtwagens zijn zwaar beschadigd door het ongeluk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

De A2 richting Eindhoven is woensdagmiddag nog uren dicht tussen Boxtel en Best-West nadat er een ongeluk met twee vrachtwagens is gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur en de bijrijder van een andere vrachtwagen raakten zwaargewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een van de vrachtwagens stond stil op de invoegstrook net voorbij tankstation Velder ter hoogte van Liempde. Een andere vrachtwagen klapte daar met volle vaart op. Een bijrijder van de vrachtwagen die stilstond, stond op de invoegstrook en raakte zwaargewond. Ook de chauffeur van de andere vrachtwagen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 

De cabine van een van de vrachtwagens is compleet verwoest. Veel hulpdiensten zijn op het ongeluk afgekomen. Een traumahelikopter is geland op de snelweg. 

Vertraging
Rond kwart over vijf loopt de vertraging richting Eindhoven op tot driekwartier. Rijkswaterstaat verwacht de A2 rond negen uur woensdagavond vrij te kunnen geven.

Vanaf knooppunt Vught is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden door Tilburg te volgen via de A65 en A58.

De schade is enorm (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
De schade is enorm (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
De brokstukken liggen op de weg (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink)
De brokstukken liggen op de weg (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink)
De traumahelikopter is geland op de snelweg (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
De traumahelikopter is geland op de snelweg (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Het ongeluk trekt veel bekijks (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Het ongeluk trekt veel bekijks (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De A2 is richting Eindhoven dicht (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De A2 is richting Eindhoven dicht (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.