Walking Football bij D.O.S.L. op maandagochtend

Bij voetbalclub D.O.S.L. in Leende staat elke maandag Walking Football op het programma. Tijdens deze aangepaste vorm van voetbal draait het om wandelen, plezier en beweging.

Gevonden voor jou

Voetbalclub D.O.S.L. biedt iedere maandag een sportieve en sociale activiteit aan: Walking Football. Deze speciale variant van voetbal is perfect voor mensen die actief willen blijven en tegelijkertijd willen genieten van een gezellige sfeer. Het initiatief vindt plaats op het sportpark van de club in Leende.

De ochtend begint om half elf met de inloop en ontvangst. Daarna volgt om elf uur een warming-up en wordt een wedstrijd gespeeld van twee keer vijftien minuten. Na afloop zorgen de deelnemers ervoor dat de kleedkamers en kantine schoon worden opgeleverd, zodat andere gebruikers er later op de dag terecht kunnen.

Speciaal voor leden

Walking Football is bedoeld voor leden van de KNVB, die ook een contributie betalen. De accommodatie, materialen en het veld worden door D.O.S.L. beschikbaar gesteld. Sportkleding en benodigdheden kunnen via de sponsorcommissie van de club worden geregeld.

Met deze activiteit biedt D.O.S.L. een laagdrempelige manier om sportief bezig te zijn en nieuwe contacten te leggen. Deelnemers kunnen zich na afloop van de wedstrijd nog in de kantine ontspannen, wat zorgt voor een gezellige afsluiting van de ochtend.