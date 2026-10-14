Dafje van graniet parkeert op Strijp-S: kunstwerk of stootblok?

Sinds woensdagmiddag staat een wel heel bijzondere auto geparkeerd op de Philitelaan op Strijp-S in Eindhoven. Een gebeeldhouwde Daf 600 van ruim 3000 kilo graniet is een eerbetoon aan het Philips-verleden van de wijk, waarin dit type Daf een bijzondere rol speelde. Maar het heeft ook nog een heel andere functie.

Pienter pookje Wethouder Stijn Steenbakkers en stedenbouwkundige Adriaan Geuze arriveerden woensdagmiddag dan ook in stijl voor de onthulling van het kunstwerk. In een originele Daf 600 type 2 postauto van Philips. "Dit was een jongensdroom", zegt Steenbakkers van achter het stuur. "Eindelijk rijden in een auto met het befaamde pientere pookje." Met deze door Daf ontwikkelde techniek kon een auto even hard vooruit als achteruit rijden.

Toen de Daf 600 in 1961 als postauto 'in dienst' kwam bij Philips, verstuurde het elektronicaconcern alleen al binnen Eindhoven twaalf miljoen poststukken per jaar. De postbodes van Philips waren destijds dan ook zeer blij met de komst van de pick-up van dat andere grote Eindhovense bedrijf. Daarvóór werden de dagelijkse postroutes van 30 kilometer tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van Philips met de fiets of brommer afgelegd.

"Dit kunstwerk is een eerbetoon aan het industrieel erfgoed van Daf en Philips hier in Eindhoven", zegt de wethouder. Ook Adriaan Geuze, die als stedenbouwkundige verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Strijp-S is trots op het kunstwerk. "Dit Dafje vertelt op een stille manier de transitie van dit gebied van de Philipsfabrieken naar een heel nieuwe stad."

Geen spiegels

De granieten Daf werd door een beeldhouwer in twee maanden tijd met de hand uitgehakt en weegt 3000 kilo, bijna vijf keer zoveel als het origineel. "Hij zakt zelfs in het asfalt", aldus Geuze. "Daardoor staat hij wat scheef." Hoewel de meeste details helemaal kloppen, heeft de marmeren Daf geen spiegels. "Die zijn kwetsbaar, en mensen kunnen zich er aan verwonden."

Het is niet het enige 'minpuntje' aan de Daf. "De beeldhouwer heeft de horizontale zijstrip gebogen, die fout wordt nog hersteld."

Stootblok

Naast museumstuk heeft de granieten Daf nóg een functie. Hij dient ook als aanrijbeveiliging, een duur woord voor stootblok voor auto's of andere voertuigen die van de weg raken. Wethouder Steenbekkers: "Hij is op deze plaats neergezet zodat het veilig een geen bussen de hoek missen en zomaar het houten gebouw Matchbox binnen rijden."

De verkeerssituatie ter plekke is niet zo onveilig dat de Daf als stootblok moet dienen. Geuze: "Je ziet hier overal om je heen verkeersremmende maatregelen, zoals hoge stoepranden. Dat hebben we voor dit gebouw ook gedaan, maar dan in de vorm van een kunstwerk."