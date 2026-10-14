Nieuw kunstwerk herdenkt slachtoffers heksenvervolging

In de kasteeltuin van Kasteel Helmond wordt op donderdag 22 oktober een nieuw kunstwerk onthuld ter nagedachtenis aan slachtoffers van heksenvervolgingen in de regio.

Gevonden voor jou

Het kunstwerk, een grote gele bloem, is gemaakt door de internationaal bekende kunstenaar Mercedes Azpilicueta. Het moet een blijvende plek van bezinning en herinnering worden voor de vrouwen die in de zestiende eeuw slachtoffer werden van heksenvervolgingen. Helmond krijgt hiermee een bijzondere nieuwe plek om stil te staan bij deze donkere periode uit de geschiedenis.

De onthulling vindt plaats van vier tot vijf uur ’s middags en wordt bijgewoond door de kunstenaar zelf, vertegenwoordigers van de gemeente Helmond en Museum Helmond. Tijdens het evenement wordt aandacht besteed aan de historische achtergrond van de heksenvervolgingen en het belang van het blijven vertellen van deze verhalen.

Onderdeel van regionale heksenroute

Het kunstwerk is onderdeel van een regionale heksenroute, een project dat de geschiedenis van de heksenvervolgingen in Zuidoost-Brabant belicht. In de zomer van 1595 werden meerdere vrouwen beschuldigd van hekserij, vervolgd en uiteindelijk omgebracht. Met dit project wordt deze tragedie herdacht en het verhaal levend gehouden.

Geïnspireerd door Sint-Janskruid

Mercedes Azpilicueta liet zich voor haar kunstwerk inspireren door het Sint-Janskruid. Deze plant speelt al eeuwenlang een rol in volksverhalen, geneeswijzen en magische gebruiken. Eerder besteedde Museum Helmond online aandacht aan haar werk Potatoes, Riots and Other Imaginaries, waarmee de kunstenaar internationale bekendheid verwierf.