Over de grens gaat Weert bouwen terwijl Brabant worstelt met stroomtekort

Net over de provinciegrens, in Weert, worden de komende jaren 5000 woningen gebouwd. Ook daar hangen donkere wolken boven het stroomnet, maar in Brabant lijkt het weer een stuk somberder te zijn. Hier loopt het ene na het andere bouwproject vertraging op door netcongestie. Hoe kan het dat er binnen een paar kilometer zo'n verschil is?

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In september maakte netbeheerder Enexis bekend dat zo'n 55.000 nog te bouwen woningen in Brabant voorlopig niet op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten vanwege het overvolle stroomnet. Onduidelijk is wanneer al die woningen wel een aansluiting kunnen krijgen. Het overvolle stroomnet is al langer een groot probleem, vooral in de Brainportregio. Daar moeten de komende jaren duizenden woningen worden gebouwd om de verwachte groei van de regio op te vangen. Die woningen zijn onder meer nodig omdat ASML is begonnen met de bouw van een nieuwe campus. De 20.000 mensen die daar uiteindelijk gaan werken, zullen ook ergens moeten wonen. Regionale verschillen

Terwijl we ons in Brabant zorgen maken over het volle stroomnet, zijn de vooruitzichten net over de provinciegrens in Weert gunstiger, meldt L1 Nieuws. Daar kunnen de komende jaren duizenden woningen worden gebouwd. Hoe kunnen de verschillen zo groot zijn? Volgens netbeheerder Enexis is de verklaring eigenlijk simpel. "Op de plekken in Weert waar men op dit moment wil gaan bouwen is nog ruimte op het stroomnet, terwijl dat op veel plekken in Brabant niet het geval is."