Over de grens gaat Weert bouwen terwijl Brabant worstelt met stroomtekort
Net over de provinciegrens, in Weert, worden de komende jaren 5000 woningen gebouwd. Ook daar hangen donkere wolken boven het stroomnet, maar in Brabant lijkt het weer een stuk somberder te zijn. Hier loopt het ene na het andere bouwproject vertraging op door netcongestie. Hoe kan het dat er binnen een paar kilometer zo'n verschil is?
In september maakte netbeheerder Enexis bekend dat zo'n 55.000 nog te bouwen woningen in Brabant voorlopig niet op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten vanwege het overvolle stroomnet. Onduidelijk is wanneer al die woningen wel een aansluiting kunnen krijgen.
Het overvolle stroomnet is al langer een groot probleem, vooral in de Brainportregio. Daar moeten de komende jaren duizenden woningen worden gebouwd om de verwachte groei van de regio op te vangen. Die woningen zijn onder meer nodig omdat ASML is begonnen met de bouw van een nieuwe campus. De 20.000 mensen die daar uiteindelijk gaan werken, zullen ook ergens moeten wonen.
Regionale verschillen
Terwijl we ons in Brabant zorgen maken over het volle stroomnet, zijn de vooruitzichten net over de provinciegrens in Weert gunstiger, meldt L1 Nieuws. Daar kunnen de komende jaren duizenden woningen worden gebouwd. Hoe kunnen de verschillen zo groot zijn?
Volgens netbeheerder Enexis is de verklaring eigenlijk simpel. "Op de plekken in Weert waar men op dit moment wil gaan bouwen is nog ruimte op het stroomnet, terwijl dat op veel plekken in Brabant niet het geval is."
De verschillen kunnen verrassend groot zijn. Zelfs binnen één stad kan de situatie per wijk verschillen, zegt Enexis. "Dat hangt af van het hoog- of middenspanningsstation waarop een wijk wordt aangesloten. Soms heeft de ene wijk nog voldoende capaciteit, terwijl een andere wijk tegen de grenzen van het net aanloopt."
Ook binnen de Metropoolregio Eindhoven zijn de verschillen volgens de netbeheerder groot. "Er zijn gemeenten waar nauwelijks nog iets mogelijk is, maar ook gemeenten waar nog veel ruimte beschikbaar is."
Geen reserveringen meer
Daarnaast spelen nieuwe landelijke regels een rol. Sinds 1 juli reserveren netbeheerders geen capaciteit meer op het net voor de toekomstige groei van kleinverbruikers, zoals huishoudens.
Ook geldt het maatschappelijk prioriteringskader, waardoor bijvoorbeeld een ziekenhuis en brandweerkazerne voorrang krijgen. Nieuwe woningen hebben nog altijd een hogere prioriteit dan veel andere aanvragen, maar ook zij kunnen te maken krijgen met vertraging als het stroomnet vol zit.
Geduldig zijn
Dat er in Weert op dit moment nog ruimte is op het stroomnet en op veel plekken in Brabant niet, zegt volgens Enexis niet alles. "Of er plek is voor nieuwe aansluitingen, is afhankelijk van tijd en plaats. Congestie kan overal voorkomen."
Het probleem is volgens de netbeheerder ook niet overal hetzelfde. "In sommige wijken, industrieterreinen of regio's zit het stroomnet volledig vol door een hoge concentratie aan bedrijven, woningen, zonnepanelen of laadpalen, terwijl er elders nog voldoende ruimte is."
Ook het moment van de dag speelt een rol. Het stroomnet zit niet voortdurend vol, maar vooral tijdens piekmomenten waarop veel elektriciteit tegelijk wordt gevraagd of teruggeleverd.
De netbeheerder benadrukt dat de oplossing uiteindelijk ligt in het huidige netwerk beter benutten en de verdere uitbreiding van het elektriciteitsnet. Daarvoor werkt Enexis samen met gemeenten, provincies en andere partijen. Totdat het stroomnet is uitgebreid, blijft de beschikbare capaciteit bepalend voor waar en wanneer nieuwe woningen kunnen worden aangesloten.