Bijzondere inwoners van Deurne

Deurne heeft door de jaren heen veel bijzondere inwoners gekend. Van kunstenaars en schrijvers tot sporters en technici, sommigen werden zelfs landelijk beroemd. Hendrik Wiegersma, Hub van Doorne en Toon Kortooms zijn slechts enkele namen die Deurne op de kaart hebben gezet.

Gevonden voor jou

Huisarts en schilder Hendrik Wiegersma is een van de bekendste Deurnenaren. Zijn woning, nu Museum De Wieger, was een ontmoetingsplek voor kunstenaars, schrijvers en wetenschappers. Naast zijn werk als huisarts bleef hij actief in de kunstwereld. Zijn zoon Friso Wiegersma schreef het lied “Het Dorp”, geïnspireerd op zijn jeugd in Deurne. Ook Pieter Wiegersma, een andere zoon, maakte naam met zijn glaswerken.

Schrijver Antoon Coolen groeide op in Deurne en schreef veel over het leven in de Peel. Hij woonde enkele jaren in Huize De Romein, gebouwd door Hendrik Ouwerling. Een andere schrijver, Toon Kortooms, is bekend van zijn romans over de Peel, waaronder “Beekman en Beekman”. Op de plek waar hij opgroeide, is nu het Toon Kortoomspark te vinden.

Kunst en techniek

Lucas Gassel, geboren rond 1488, was een pionier in de landschapsschilderkunst. Gerrit van Bakel, een vernieuwende kunstenaar uit Deurne, blijft tot op de dag van vandaag gewaardeerd. Op technisch gebied maakte Hub van Doorne internationaal naam met zijn auto-innovaties. Hij kreeg zelfs een eredoctoraat van de Technische Universiteit Delft.

Leo Koppens ontwikkelde automatische benzinepompen en werd vereeuwigd in het boek “Onze Leo” van Toon Kortooms. Hij groeide op in Deurne, net als wielrenster Yara Kastelijn uit Neerkant, die Europees kampioen werd in 2019. In haar geboortedorp is een straat naar haar vernoemd: “Yara’s Paedje”.

Muziek en sport

Jules de Corte, een blinde zanger en pianist, schreef bekende liedjes zoals “Ik zou wel eens willen weten”. Hij werd geboren in Deurne en bracht zijn laatste jaren door in Helenaveen. Voetballer Piet Fransen, afkomstig uit Vlierden, scoorde het eerste Nederlandse Europa Cup-doelpunt en was later trainer bij SV Deurne.

Deurne heeft nog meer bijzondere namen voortgebracht, zoals filmactrice Monic Henrickx, industrieel Lambert te Strake en zangeres Aaltje Reddingius. Hun verhalen zijn te vinden in de online encyclopedie DeurneWiki.