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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Schijndel
In Schijndel zijn sinds vanmiddag rond vijf over drie minder dan 25 adressen zonder stroom door een onverwachte storing. De netbeheerder verwacht het probleem tegen half zeven op te lossen.
De stroomstoring in Schijndel, onderdeel van de gemeente Meierijstad, wordt momenteel onderzocht door de netbeheerder. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.
Het gaat om adressen in het postcodegebied 5481. De storing begon om vijf over drie vanmiddag en naar verwachting is deze rond half zeven opgelost.
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