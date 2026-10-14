Creatief Centrum biedt maandelijks 3D Print Café

Het Creatief Centrum organiseert elke maand een 3D Print Café. Bezoekers kunnen hier leren 3D-printen, kapotte onderdelen herstellen en eigen ontwerpen maken. Ook wordt printafval duurzaam ingezameld. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 17 oktober.

Gevonden voor jou

Het maandelijkse 3D Print Café is een vaste ontmoetingsplek voor iedereen die met 3D-printen aan de slag wil. Bezoekers kunnen praktische ondersteuning krijgen en ervaringen delen, van het maken van digitale ontwerpen tot het instellen van een printer.

Het initiatief biedt ook een duurzaam alternatief voor wegwerpgedrag. Kapotte onderdelen van apparaten of spellen kunnen worden nagemaakt, zodat ze weer compleet zijn. Daarnaast kunnen eenvoudige printopdrachten tegen vooraf afgesproken kosten worden uitgevoerd.

Duurzaam printafval inzamelen

Een belangrijk onderdeel van het café is het inzamelen van 3D-printafval. Dit afval wordt hergebruikt om grondstoffen te besparen en verspilling tegen te gaan. Hiermee speelt het Creatief Centrum in op de groeiende behoefte aan milieubewuste alternatieven.

Het 3D Print Café vindt elke derde zaterdag van de maand plaats. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 17 oktober van twaalf tot twee uur ’s middags bij het Creatief Centrum. Iedereen is welkom, van beginners tot ervaren makers.