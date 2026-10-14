Politiecontrole bij haven Moerdijk: 5 positieve drugstesten, 1 aanhouding

Bij een politiecontrole in het havengebied van Moerdijk is dinsdag een bestuurder aangehouden na een positieve drugstest. Die weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek. Vier andere bestuurders testten ook positief op het gebruik van drugs. Ook werden dertig boetes uitgeschreven.

Bij de ondermijningsactie van de afdeling infra van de politie en de Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant werden ook een speurhond van de Douane ingezet en een droneteam.

Alle bestuurders kregen een alcohol- en drugstest, die bij vijf bestuurders positief was. Bloedonderzoek moet de definitieve uitslag uitwijzen. De bestuurder die weigerde mee te werken, is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Daarnaast zijn er twee voertuigen en een kleine hoeveelheden softdrugs in beslag genomen. Ook werden er dertig bekeuringen uitgeschreven voor de volgende overtredingen: