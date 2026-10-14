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Mannen (45 en 49) uit Breda aangehouden voor mensensmokkel en witwassen

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Motorrijders van de Koninklijke Marechaussee. Foto: Facebook/Koninklijke Marechaussee
Motorrijders van de Koninklijke Marechaussee. Foto: Facebook/Koninklijke Marechaussee

Een 45-jarige man en 49-jarige man uit Breda zijn dinsdag aangehouden voor mensensmokkel. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Ze worden verdacht van het smokkelen van migranten vanuit Syrië via Turkije naar Europa.

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Geschreven door
Redactie

De mannen worden ook verdacht van witwassen en "ondergronds bankieren". Dat zijn  illegale geldstromen buiten het reguliere bankensysteem en het zicht van de overheid om.

De Marechaussee heeft vier huizen en drie bedrijfspanden doorzocht in Breda, Papendrecht, Woerden, Rotterdam en Delft. Hierbij zijn meerdere reis- en identiteitsdocumenten, gegevensdragers en ruim 130.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn meerdere auto's en sieraden in beslag genomen.

De Koninklijke Marechaussee doet verder onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket en het Openbaar Ministerie.

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