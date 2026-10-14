Politie houdt vijf verdachten aan in Breda: mogelijke beroving en vuurwapen

Vijf mensen zijn dinsdagnacht aangehouden omdat ze in Breda iemand bedreigd hadden met een vuurwapen. Het slachtoffer werd gedwongen om in een auto te stappen. De politie denkt dat hij mogelijk ook is beroofd. De verdachten, onder wie twee minderjarigen, komen uit Breda, Hoogerheide en Bergen op Zoom.

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De politie kreeg dinsdagavond rond 21.45 uur een melding van een conflict aan de Nieuwe Haagdijk in Breda. Daar zou het slachtoffer door meerdere personen met een vuurwapen zijn bedreigd. Onder dreiging van het wapen moest hij in een auto stappen.

De man werd daarna achtergelaten op een parkeerplaats aan de Princenhagelaan. De verdachten gingen er met de auto vandoor.

Vijf verdachten in auto aangetroffen

De politie wist de auto later op te sporen. Rond half één 's nachts troffen agenten aan de Acaciastraat vijf verdachten in het voertuig aan. Zij zijn allemaal aangehouden.

Het gaat om een 23-jarige man uit Breda, een 20-jarige man uit Hoogerheide, een 18-jarige vrouw uit Breda en twee minderjarige jongens uit Bergen op Zoom en Breda.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en welke rol de vijf verdachten daarbij hebben gespeeld.