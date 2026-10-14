Yvon Jaspers uitgeschakeld en lege schappen bij AH: dit gebeurde vandaag

Yvon Jaspers is 'voorlopig uitgeschakeld' door problemen met haar gehoor en gewicht en de schappen bij Albert Heijn raken steeds verder leeg door een cyberincident. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag niet mag missen.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Presentatrice Yvon Jaspers uit Boxtel kan voorlopig niet werken door problemen met haar gehoor en evenwicht. Ze wacht op een operatie en moest daardoor dinsdag verstek laten gaan bij het programma Eva, waar ze eigenlijk zou vertellen over haar nieuwe documentaire. In die tweedelige documentaire onderzoekt Jaspers of er een verband is tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson, nadat haar jongere broer op 40-jarige leeftijd die diagnose kreeg. Lees hier haar verhaal:

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De UFC-droom van Bosschenaar Ilias Bulaid is in Las Vegas in duigen gevallen. De 31-jarige MMA-vechter verloor van de Braziliaan Erick Visconde tijdens Dana Whites Contender Series. Twee weken eerder had Bulaid een dramatische voorbereiding toen hij ziek werd en zelfs in het ziekenhuis belandde, maar hij kreeg alsnog een kans na de uitval van een andere vechter. Het gevecht verliep zo teleurstellend dat zelfs de winnaar geen UFC-contract kreeg, waarmee Bulaid definitief afscheid moet nemen van zijn jarenlange droom. Check het hier:

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Rachel van Roosmalen uit Schijndel verloor haar zoontje Mats na 35 weken zwangerschap toen hij stilgeboren werd. Na een spoedkeizersnede mocht ze hem vasthouden en bewonderen, waarna ze samen met haar vriend Ard thuis een drukbezochte afscheidsdienst organiseerde voor zo'n tachtig mensen. Nu groeit zoontje Sam op met zijn grote zus Eva, en Mats blijft onderdeel van de familie met foto's en een beertje in huis. In het boek 'Geboren in Stilte' deelt Rachel samen met zestien andere ouders haar verhaal om het taboe rond het verlies van een baby te doorbreken. Lees hier haar verhaal:

Er rijden vandaag nauwelijks bussen in Brabant door een staking van buschauffeurs, machinisten en kantoorpersoneel in het streekvervoer. Arriva meldt dat slechts 10 tot 15 procent van de bussen wel rijdt en raadt reizigers aan hun reis kort voor vertrek te plannen. De vakbonden voeren tot kerst elke week één dag actie omdat onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen, onder meer over werkdruk, een ouderenregeling en loonsverhorigingen. De exacte datum van de volgende stakingsdag maken de bonden later bekend om te voorkomen dat werkgevers zich kunnen voorbereiden. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Buschauffeurs staken, nauwelijks bussen vandaag in Brabant

De schappen bij Albert Heijn raken steeds leger door een cyberincident dat zondag begon. In winkels in Bergen op Zoom en Tilburg zijn vooral verse producten zoals groente, fruit en vlees moeilijk te krijgen, en medewerkers proberen lege plekken te verbergen door producten over meerdere schappen te verdelen. Albert Heijn verwacht dat de distributiecentra woensdag weer draaien en de leveringen van houdbare producten zijn hervat, maar voor verse producten blijft het onduidelijk hoe lang het herstel duurt. Ondertussen merken concurrenten zoals Jumbo, Picnic, Lidl en Plus dat het drukker wordt in hun winkels door klanten die uitwijken. Lees hier de volledige situatie: