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Automobiliste gewond na botsing met vrachtwagen op N270 bij Deurne

Aangepast
De vrachtwagen belandde in de greppel (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De vrachtwagen belandde in de greppel (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Een automobiliste is woensdagavond gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een vrachtwagen op de N270 bij Deurne. De vrachtwagen reed na de klap het fietspad over en belandde in de greppel naast de weg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op de weg liggen brokstukken van de auto. De vrouw werd na de botsing met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook kwam er een traumahelikopter op het ongeluk af. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Na de klap reed de vrachtwagen tegen een verkeersbord en daarna het fietspad over. Uiteindelijk kwam het voertuig in de greppel tot stilstand. De weg tussen Helmond en Venray is bij Deurne afgesloten voor de afhandeling van het ongeluk.

De vrachtwagen reed het fietspad over (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De vrachtwagen reed het fietspad over (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De weg ligt vol brokstukken (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De weg ligt vol brokstukken (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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